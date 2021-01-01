Архангельск, , 16:57 — REGNUM В Архангельске разыскивают преступника, ограбившего банк 30 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«По подозрению в совершении особо тяжкого преступления разыскивается молодой человек, худощавого телосложения, на вид 25−30 лет, рост около 160−170 см, был одет в короткую черную болоньевую куртку на молнии с капюшоном, на груди с левой стороны вставки в виде квадратов, черные штаны, на ногах черные кроссовки с белой окантовкой (возможно белой подошвой). При себе имел рюкзак черного цвета», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, речь идет об одном из отделений Сбера, преступнику удалось похитить более 20 млн рублей.