Лейпциг, Германия, , 16:47 — REGNUM В немецком Лейпциге в ночь на 1 января сгорели семь автомобилей вооруженных сил Германии. Об этом 1 января сообщили в полиции города.

Отмечается, что военные автомобили находились на стоянке одного из автоцентров. Полицейские предполагают, что их подожгли умышленно.

Как сообщало ИА REGNUM, Новый год в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса Берлин встретил без традиционных гуляний и фейерверка у Бранденбургских ворот.

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