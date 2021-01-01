Париж, , 16:15 — REGNUM Во французской коммуне Льерон во время попытки разогнать новогоднюю вечеринку, в которой участвовали порядка 2 тыс. человек, пострадали как минимум трое полицейских. Об этом 1 января сообщает радио Europe1.

Сообщается, что организаторы вечеринки арендовали несколько ангаров, чтобы расширить количество возможных путей отхода в случае облавы.

Однако, передает Europe1, когда группа полицейских прибыла на место, участники вечеринки начали закидывать их камнями. В результате был сожжён один из автомобилей правоохранителей.

Три стража порядка получили легкие травмы. В результате полицейским пришлось отступить и «контролировать подступы к месту проведения мероприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2020 года полиция Марселя, Лилля и Страсбурга задержала сотни молодых людей, принявших участие в вечеринках на выходных в условиях карантина и комендантского часа с 21:00 до 7:00.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением вируса SARS-CoV-2, несмотря на обещания правительства, напротив, смягчить ограничения.

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