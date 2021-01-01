Стокгольм, , 14:19 — REGNUM Похоже, что встреча 2021 года в Швеции была непростой за последние годы из-за всплеска насилия в новогоднюю ночь. Тысячи людей собрались в центре Гётеборга, в Стокгольме полиция и скорая помощь были атакованы фейерверками. В Авесте (лен Даларна) полицейский был ранен в результате залпа салюта по полицейской патрульной машине. Об этом сообщила газета Expressen.

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Пандемия коронавируса не помешала 3 000 человек собраться в центре Гётеборга, чтобы отметить Новый год. Как рассказали полицейские журналистам, массовое скопление граждан произошло спонтанно, и сил полиции не хватило для разгона толпы.

Аналогичная ситуация в новогоднюю ночь разворачивалась в Стокгольме, где тысячи горожан собрались в Сёдермалмё. Правоохранители были вынуждены перекрыть автомобильное движение.

Вскоре после того, как полицейским стали поступать сообщения о запуске фейерверков и салютов с балконов жилых домов, стражи правопорядка, прибывшие на место, стали мишенью злоумышленников.

«Молодые люди, одетые в темную одежду и несколько человек в масках принялись бежать врассыпную. Никто не пострадал, несколько патрулей и служебных собак находились в этом районе и провели осмотр территории», — сообщается на сайте столичной полиции.

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