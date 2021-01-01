Николаев, Украина, , 14:17 — REGNUM На Украине в городе Николаев на балконе одной из квартир в многоэтажном доме произошел пожар из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, сообщили 1 января в пресс-службе ГСЧС Украины по Николаевской области.

Сообщение о возгорании балкона квартиры, расположенной на шестом этаже девятиэтажного многоквартирного дома по улице Садовой поступило 1 января в 00:18 (01:18 мск). Возгорание заметили случайные прохожие, которые и вызвали пожарников.

Пожар был ликвидирован в 00:51. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Причиной пожара послужило неосторожное применение пиротехнических изделий (салютов). Пожарники предотвратили проникновение огня непосредственно внутрь жилого помещения и распространение огня на соседние квартиры.

Читайте также: Лесной пожар произошёл во время запуска фейерверков в Сочи