Астрахань, , 12:46 — REGNUM Сотрудник Астраханской областной инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги пострадал в результате внештатной ситуации вечером 31 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 21:15 31 декабря. Прибывшие на место спасатели установили, что при проведении работ произошла разгерметизация медной трубки подводящей к кислородному баллону. Инцидент произошёл в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов, последующего горения не было, эвакуация пациентов и сотрудников не потребовалась.

В результате происшествия пострадал сотрудник больницы, мужчина 1964 года рождения. Ему была оказана медицинская помощь. Медицинское учреждение работает в штатном режиме, уточнили в МЧС.

Это уже второй инцидент в этой больнице за последнее время. Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в хранилище для кислородных баллонов произошёл хлопок, пострадал один сотрудник, ему потребовалась госпитализация.

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