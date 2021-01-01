Сальский район, Ростовская область, , 12:28 — REGNUM Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на трассе в Ростовской области. Авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 1 января.

Автокатастрофа произошла примерно в 9:00 мск на участке трассы Сальск — Яшалта. За рулём съехавшего в кювет автомобиля Opel Corsa находился молодой мужчина, стаж вождения которого не превышал восьми месяцев. Предположительно, по пути из Сальскав направлении Яшалты водитель допустил съезд иномарки в кювет, машина опрокинулась.

В результате ДТП погибла пассажирка 2002 года рождения. Водитель и ещё одна пассажирка доставлены на обследование в сальскую больницу. Проводится проверка.

Известно, что ремнями безопасности никто пристёгнут не был. Трасса на момент аварии была мокрой, опустился туман. Водителей призвали выбирать скорость движения в соответстсвии с конкретными погодными условиями.