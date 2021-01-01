Новосибирск, 1 января 2021, 11:25 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 1 января 2021 года, прорвало трубу у дома на улице Лазурной, 4/2. Холодная вода залила дорогу.
«Дорогу перекрыли экипажи полиции. Техники много понагнали. Уже часа три убирают эту жижу», — сообщил «НГС Новостям» читатель.
В диспетчерской Горводоканала рассказали, что произошел прорыв, было произведено отключение, на месте работают специалисты.
Отметим, что в Новосибирске сегодня, 1 января, температура воздуха составляет −28…−30 С°.