Донецк, , 11:21 — REGNUM Украинские силовики за сутки один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 января в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

Под обстрелами ВСУ оказался населенный пункт Спартак, в направлении которого была выпущена одна граната из подствольного гранатомета.

Информация о жертвах и разрушениях на текущий момент не поступала.

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Напомним, в предыдущие сутки ВСУ дважды нарушили перемирие в ДНР. В Луганской Народной Республике ни в прошлые, ни в предыдущие сутки режим прекращения огня не нарушался.