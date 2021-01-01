Чебоксары, , 10:54 — REGNUM В Чувашии при пожаре в частном доме погибли шесть человек. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Чувашии.

Пожар

Пожар произошел в частном доме на улице Октябрьской в деревне Орнары Урмарскоого района республики. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 1 января в 5:51 по местному времени.

Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание. После разбора завалов на месте происшествия были обнаружены останки шести человек — троих взрослых и троих детей 2010, 2013 и 2016 годов рождения.

Установлено, что на момент пожара в доме находился его хозяин 1969 года рождения, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Выжить смог только мужчина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.