Самара, , 10:42 — REGNUM В Самаре на подшипниковом заводе произошел пожар. Об этом сегодня, 1 января, сообщает МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод». Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг №3. Эвакуация не проводилась.

При тушении стало известно, что в результате пожара погиб один человек.

Для борьбы с огнем были привлечены 70 человек при 23 единицах техники. Однако площадь пожара возросла до 1,2 тыс. квадратных метров.

Были привлечены дополнительные силы, а также пожарный поезд.

Известно, что подшипниковый завод находится на стадии расформирования.