Москва, , 10:37 — REGNUM До конца дня 1 января в Москве и Московской области ожидается гололедица. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

В департаменте отметили, что начало года ознаменовалось плохими погодными условиями в столичном регионе. Как минимум до конца дня, 1 января, на дорогах ожидается гололедица. Водителей призывают быть осторожными и держать дистанцию.

Напомним, что накануне из-за гололедицы в столичных аэропортах отменили или перенесли более сотни авиарейсов. В аэропортах проводили работы по очистке взлетно-посадочных полос от наледи, после чего вылеты и посадки были возобновлены.