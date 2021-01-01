Страсбург, Франция, , 10:11 — REGNUM Во французском городе Страсбург в новогоднюю ночь хулиганы сожгли около 60 автомобилей. Об этом сегодня, 1 января, сообщает французская пресса.

В префектуре сообщили, что ситуация в городе остается напряженной, но всё равно она несколько лучше, чем год назад. Сейчас в городе еще слышны разрывы петард, и это, несмотря на запрет о продаже пиротехники в Страсбурге. Полиция смогла арестовать несколько человек.

Стоит отметить, что в прошлый Новый год в Страсбурге горело гораздо больше машин и наблюдались массовые беспорядки — происходили столкновения жителей с полицией и пожарными. Также горели некоторые дома.