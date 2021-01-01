Чита, , 09:06 — REGNUM За прошедшие сутки, 31 декабря, пожарные Забайкальского края дважды проводили эвакуацию людей из горящих домов. Подробности сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Джон Кольер. Пожар

В 00:39 по местному времени на пульт пожарной охраны поселка Агинское поступило сообщение о возгорании в жилом доме. К месту вызова были направлены пожарные расчеты. Прибыв на место возгорания огнеборцы застали объятую огнём веранду, пламя с которой начало перекидываться на кровлю дома.

В горящем помещении осталось четыре человека, среди них два ребенка (восьми и двух лет). Пожарные незамедлительно эвакуировали людей через окно, не допустив погибших и травмированных.

Возгорание было полностью ликвидировано. В результате пожара, огнем повреждена веранда, стена и кровля жилого дома на площади 25 квадратных метров. Всего для ликвидации возгорания привлекалось 8 человек личного состава и 2 автоцистерны пожарно-спасательной части № 1 поселка Агинское. Причина возгорания и виновное лицо устанавливаются.

Сообщение о возгорании в жилом двухэтажном многоквартирном доме в Чите поступило в 15:39. К месту вызова были направлены пожарные расчеты пожарно-спасательной части № 4. Попав в горящее здание, звено газодымозащиты эвакуировало 15 человек. В результате пожара огнем повреждена квартира на первом этаже на площади 15 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано спустя 30 минут после подачи первого ствола. Погибших и травмированных в результате возгорания нет. Всего на тушение пожара было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники. Виновное лицо и причина пожара устанавливаются.

В новогоднюю ночь огнеборцы 6 раз выезжали на возгорания жилых домов.