Иркутск, , 08:57 — REGNUM Чрезвычайных ситуаций на территории Прибайкалья в новогоднюю ночь не зарегистрировано. Вместе с тем, по данным ГУ МЧС по Иркутской области, пожарно-спасательные подразделения 15 раз привлекались к тушению пожаров.

Пожарный skeezy

На контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области остаётся неблагоприятный прогноз погоды, в связи с которым в последнюю декаду декабря 2020 года в регионе был зарегистрирован рост пожаров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аномальные холода внесли свои коррективы в статистику гибели людей на пожарах в Приангарье: только 29 декабря 2020 года на территории области произошло 38 пожаров (значительная их часть — в жилом секторе), погибли пять человек.

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