с. Верх-Марушка, , 08:33 — REGNUM В одном из частных домов села Верх-Марушка Целинного района Алтайского края в новогоднюю ночь, 1 января 2021 года, произошла трагедия — огонь унёс жизни троих человек. Подробности сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

На момент прибытия первого подразделения пожарно-спасательной части одноэтажный, деревянный дом уже горел открытым огнем. Произошло частичное обрушение кровли. Общая площадь пожара составила около 24 квадратных метров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аномально сильные морозы не хотят покидать Алтайский край: с 1 по 6 января 2021 года местами ожидается похолодание до — 40 °C, передано штормовое предупреждение.

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