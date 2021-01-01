Иркутск, , 08:22 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1350 человек, причём 13 из них погибли только за последние сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Также, судя по данным оперативного штаба на 1 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 41 056 человек (+271 за сутки).

Госпитализированы 2617 пациентов (-66 за сутки). Выздоровел 36 091 пациент (+283 за сутки). Ещё 188 жителей Приангарья с коронавирусом (+21за сутки) скончались не от COVID-19.

Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё 13 жителей Приангарья