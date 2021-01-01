Чита, , 08:06 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 января, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 27 720 человек, причём 240 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 513 человек.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 93 (минус восемь за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 28 (минус двое за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 25 377 пациентов (+128 за сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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