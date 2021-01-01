Сочи, Краснодарский край, , 07:51 — REGNUM Возгорание лесной подстилки площадью 500 кв. метров ликвидировали спасатели в Хостинском районе города-курорта Сочи. Об этом 1 января сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Ликвидация возгорания была объявлена в 05:00 мск. К тушению пожара было привлечено 36 человек и 11 единиц спецтехники. Общая площадь горения составила 500 кв. метров.

По предварительным данным, лесная подстилка возле села Верхний Юрт загорелась во время запуска фейерверков. При пожаре никто не пострадал, обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лесном пожаре, который произошёл во время запуска новогодних фейерверков в Сочи в районе горы Пикет.

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