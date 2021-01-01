Сочи, Краснодарский край, , 03:58 — REGNUM Лесная подстилка загорелась на площади около 500 кв. метров возле села Верхний Юрт в городе Сочи. Об этом 1 января сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 00:22 мск. Загорелась лесная подстилка в районе горы Пикет, разделяющей Хостинский и Центральный районы города-курорта. К тушению пожара привлечены 36 человек и 11 единиц техники. Отмечается, что угрозы населённому пункту Верхний Юрт пожар не представляет.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать несоблюдение техники безопасности при запуске фейерверков. Очевидцы сообщили о необычайно ярких новогодних салютах в районе места возгорания. В настоящее время пожар удалось локализовать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх возгораниях лесной подстилки в Краснодарском крае.

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