Милуоки, США, , 03:30 — REGNUM Бывший сотрудник медцентра был задержан полицией по подозрению в умышленной порче нескольких сотен доз вакцины от COVID-19 в американском штате Висконсин. Об этом 1 января сообщила пресс-служба полицейского управления города Графтон.

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Экс-сотрудник медицинского учреждения сети Aurora Health Care, расположенного в городе Милуоки, подозревается в умышленной порче 500 дох вакцины от COVID-19 производства компании Moderna. По предварительным данным, 30 декабря экс-сотрудник медцентра достал из холодильника ёмкости с вакциной и не вернул их обратно, как того требует инструкция. В результате его действий оказались испорчены 500 доз вакцины. При этом работник сам признался в умышленной порче препарата. Руководство медцентра уволило сотрудника и известило о произошедшем власти.

Ожидается, что экс-сотруднику будут предъявлены обвинения в нанесении материального ущерба и в создании риска для здоровья других людей. Испорченная вакцина предварительно оценивается в $8−11 тыс. К расследованию инцидента привлечено ФБР США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о порче 500 доз вакцины от COVID-19 в американском медцентре.

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