Афины , , 01:36 — REGNUM Маломощный взрыв произошёл возле здания муниципальной полиции в столице Греции городе Афины. Об этом 31 декабря сообщает газета Νea.

По предварительной информации, самодельное взрывное устройство сработало в 22:30 (23:30 мск). Оно было заложено у фасада здания муниципальной полиции Афин в районе Кипсели. В результате взрыва зданию был нанесён незначительный ущерб, информация о пострадавших не поступала.

Предполагается, что взрывное устройство было изготовлено из газовых баллончиков. Такого рода самодельные бомбы в Греции к зданиям различных муниципальных учреждений, офисам политических партий и юридических компаний подкладывали анархисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на участок полиции под Афинами, в результате которого были ранены пять полицеских.

Читайте ранее в этом сюжете: При нападении на участок полиции под Афинами ранены пять полицейских