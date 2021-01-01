Алжир, , 00:58 — REGNUM Как минимум 20 человек погибли в результате ДТП на юге Алжира. Об этом 1 января сообщает алжирское интернет-издание TSA.

По предварительным данным, джип Toyota с 30 пассажирами перевернулся возле города Ин-Амгель в провинции Таманрассет. На месте погибли 20 человек, ещё 11, включая водителя автомобиля, получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших был один гражданин Алжира, остальные были выходцами из других стран Африки.

Возможной причиной аварии названа потеря управления водитель транспортного средства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Камеруне, в результате которого погибли 37 человек.

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