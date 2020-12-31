Москва, , 14:58 — REGNUM В аэропортах Москвы отменены или задержаны почти 150 рейсов из-за плохих погодных условий. Об этом сегодня, 31 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

«Домодедово» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в аэропортах столицы отменены 96 авиарейсов, ещё 53 задержаны.

Уточняется, что в аэропорту «Домодедово» 78 рейсов задержаны и три отменены. В «Шереметьево» задержали уже шесть рейсов и 48 отменили. В аэропорту «Внуково» задержали 12 рейсов и два отменили.

Тысячи пассажиров скопились в терминалах аэропортов — особенно большое скопление в аэропорту «Домодедово», откуда большинство пассажиров должны были вылететь в регионы.

Ухудшение погодных условий привело к тому, что на взлетно-посадочных полосах аэропортов образовалась наледь, приведшая к уменьшению коэффициента сцепления. Идет чистка взлетно-посадочных полос и их обработка реагентами — это требует времени. Аэродромные службы работают в усиленном режиме.