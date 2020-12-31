Галич, Костромская область, , 13:47 — REGNUM В посёлке Россолово Галичского района случился пожар, оставивший без крыши над головой две семьи с 8 детьми. Об этом сообщает ГУ МЧС по Костромской области.

Возгорание произошло поздно вечером 30 декабря. Огонь повредил чердак и одну из квартир в частном двухквартирном доме. Обе семьи самостоятельно покинули помещения, пострадавших нет.

По мнению специалистов, причиной пожара следует считать нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

Губернатор Костромской области поручил муниципалитету обеспечить семьи временным жильём, пока селяне разместились у родственников и знакомых. В дальнейшем галичанам помогут с восстановлением дома.

Отметим, что в 2020 году в Костромской области было зарегистрировано 1475 пожаров, 162 из них произошли из-за неправильного обращения с печами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области опасаются роста «печных» пожаров