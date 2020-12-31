Таруса, Калужская область, 31 декабря 2020, 14:04 — REGNUM Лобовое столкновение автомобилей Audi 8 и инкассаторской ГАЗели произошло на 82 км автодороги «Калуга-Таруса-Серпухов» в Калужской области 31 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.
В результате ДТП погибла 16-летняя девочка. Четыре человека травмированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Прокурор Тарусского района координирует работу правоохранительных органов на месте дорожного происшествия.
Читайте ранее в этом сюжете: Под Калугой в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека