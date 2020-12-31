Горно-Алтайск, , 11:52 — REGNUM Следователи начали проверку сообщений об отравлении десяти подростков в кафе Горно-Алтайска. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай, информация об этом ранее появилась в СМИ.

Пострадавшие поступили в республиканскую больницу с 23 по 25 декабря. Ранее все они отмечали день рождения своего знакомого.

«Согласно полученным лабораторным данным у несовершеннолетних и персонала кафе обнаружены РНК норовируса. Течение заболевания проходило преимущественно в легкой форме, в настоящее время все выздоровели», — отметили в управлении.

В рамках доследственной проверки правоохранители намерены установить все обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по его итогам.

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