Боровск, Калужская область, , 11:43 — REGNUM Тело 43-летней женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 31 декабря в хозпостройке на территории поселка Институт города Боровска Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

На месте убийства. Kaluga.sledcom.ru

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что хозяйственная постройка была приспособлена для постоянного проживания, в ночь на 31 декабря в ней находилась погибшая вместе с 38-летним мужчиной. По версии следствия, ночью между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанёс женщине смертельные ножевые ранения.

Подозреваемый мужчина задержан на 48 часов. Следователи допрашивают свидетелей, назначили необходимые судебные экспертизы, проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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