Иркутск, , 11:35 — REGNUM Из-за сильных морозов в Иркутской области наблюдаются перебои с вывозом мусора. Эту информацию сегодня, 31 декабря подтвердили в пресс-службе РТ-НЭО Иркутск.

«Гидравлическое оборудование мусоровозов выходит из строя, что приводит к вынужденному ремонту машин, и, как следствие — к срыву графика вывоза ТКО.

Мы принимаем все возможные меры, оперативно реагируем для устранения поломок и продолжаем вывоз ТКО по мере возможностей автопарка, поэтому завалов мусора по всему городу ожидать не стоит, ситуация под контролем», — пояснили коммунальщики. Они приносят потребителям извинения за доставленные неудобства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жителей Приангарья ждёт аномально морозная новогодняя ночь: температура воздуха в Иркутске опустится ниже — 35 °C. Сильные морозы с минимальными температурами воздуха до — 46 °C ожидаются на всей территории Приангарья.

Власти Приангарья вели особый противопожарный режим, он будет действовать до 11 января 2021 года. Ранее власти отмечали, что на постоянном контроле министерства жилищной политики, энергетики и транспорта находятся формирование запасов топлива по шести муниципалитетах: городах Байкальск, Вихоревка, Киренск, поселках Усть-Орда, Лесогорск и Железнодорожный Усть-Илимского района.

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