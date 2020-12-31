п. Бабынино, , 11:25 — REGNUM Лобовое столкновение двух легковых автомобилей Chevrolet Cruze и BMW произошло рано утром 31 декабря на 200 км автодороге М-3 «Украина» в Бабынинском районе Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

На месте ДТП 40.mchs.gov.ru

В результате ДТП оба водителя столкнувшихся автомобилей погибли. Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работу правоохранительных органов координирует прокурор Бабынинского района.

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