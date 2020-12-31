Донецк, , 10:33 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины дважды за сутки нарушили перемирие по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщили 31 декабря в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Минеральное и Старомихайловка.

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В ходе обстрелов по территории ДНР было выпущено две гранаты из гранатомета РПГ/СПГ, одна граната из подствольного гранатомета. Также по территории республике применялось стрелковое оружие.

Жертв и разрушений инфраструктуры за минувшие сутки зафиксировано не было.

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Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпустили 55 единиц боевых припасов.