Донецк, 31 декабря 2020, 10:33 — REGNUM Боевики вооруженных сил Украины дважды за сутки нарушили перемирие по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщили 31 декабря в пресс-службе представительства республики в СЦКК.
Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты Минеральное и Старомихайловка.
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В ходе обстрелов по территории ДНР было выпущено две гранаты из гранатомета РПГ/СПГ, одна граната из подствольного гранатомета. Также по территории республике применялось стрелковое оружие.
Жертв и разрушений инфраструктуры за минувшие сутки зафиксировано не было.
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Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. По территории республики выпустили 55 единиц боевых припасов.