Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 10:07 — REGNUM Четыре человека погибли, один пострадал при проведении взрывных работ на шахте «Весенняя Аралчинская» в Хромтауском районе Актюбинской области Казахстана 30 декабря, сообщили впресс-службе администрации Актюбинской области.

Сообщение о трагедии поступило в 21:21 (19:21 мск) 30 декабря. По предварительной информации ЧП произошло при выполнении взрывных работ.

При осмотре места происшествия обнаружили четырех погибших и одного пострадавшего. Последний был осмотрен медицинскими работниками.

По информации журналистов издания Sputnik предварительно установленная причина смерти шахтеров — отравление угарным газом при проведении взрывных работ.