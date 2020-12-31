Барнаул, , 09:35 — REGNUM В министерстве здравоохранения Алтайского края не видят никакого противоречия в статистических данных, согласно которым гибель инфицированных COVID-19 объясняет всего около половины от «лишних» смертей. Как заявил ИА «Амител» глава профильного ведомства Дмитрий Попов, рекордная смертность в регионе по итогам ноября связана исключительно с COVID-19.

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Чиновник напомнил, что Росстат не публикует сведения в разрезе отдельных заболеваний.

«У нас вирусные пневмонии выросли просто многократно, в том числе и в ноябре, резко увеличилось число инсультов, инфарктов, летальных исходов с хронической ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, которые идут совместно с ковидом… Вот эти категории и дали основной вклад в скачок смертности», — объяснил негативную тенденцию Попов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам ноября 2020 года Алтайский край вновь занял лидирующие позиции в антирейтинге субъектов РФ по росту смертности. По данным Росстата, за этот период в регионе умер 4751 человек, это на 2187 человек больше, чем в ноябре 2019 года (прирост составил 85,3%).

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В октябре регион тоже вышел в лидеры по смертности в России: тогда умерли 4637 жителей Алтайского края, что на 1780 больше, чем за аналогичный период 2019 года. С приростом смертности в 62,3% регион вышел в лидеры по России.

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