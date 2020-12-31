Кызыл, , 09:31 — REGNUM В Туве правоохранители разбираются в гибели полуторамесячного ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, на теле девочки не нашли внешних признаков насильственной смерти.

По данным следствия, 26 декабря около полуночи мать легла спать вместе с дочерью на диване.

«Проснувшись утром около 07 часов женщина обнаружила, что ребенок не подает признаков жизни. Прибывшим на место происшествия экипажем скорой медицинской помощи констатирована смерть девочки», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Напомним, ранее в республике не раз фиксировались случаи гибели новорожденных детей, которых матери укладывали спать рядом с собой. Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года 42-летнюю женщину признали виновной в причинении смерти своему ребёнку по неосторожности о приговорили к ограничению свободы на 1 год и 2 месяца.

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