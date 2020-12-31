Прибайкальский район, Бурятия, , 09:13 — REGNUM В Бурятии передали в суд дело о смертельном ДТП, в котором обвиняемым является депутат Народного хурала, бывший руководитель регионального отделения «Единой России» Баир Жамбалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям — нарушение правил на дороге, повлёкшем причинение смерти человеку, а также оставление в опасности.

«В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением сегодня направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла почти ровно год назад, 5 января 2020 года, когда обвиняемый со знакомыми возвращался с рыбалки. Возле села Батурино, по данным следствия, он на своём внедорожнике сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся. Пострадавшая позже скончалась в больнице.

Читайте также: Глава Бурятии объяснил затягивание дела бывшего вице-спикера Заксобрания

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии обвиняемый в смертельном наезде депутат выпущен из-под ареста