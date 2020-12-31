Санкт-Петербург, , 09:11 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники полиции и Следственного комитета разбираются в обстоятельствах получения 14-летним подростком ножевого ранения от своего сверстника. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Сообщение о ножевом ранении поступило в полицию Калининского района Санкт-Петербурга 30 декабря в 17:34. Инцидент произошел во дворе дома 14 по ул. Карпинского.

Как установлено, двое знакомых между собой 14-летних подростков играли во дворе. В какой-то момент игра переросла в ссору, в ходе которой учащийся 8 класса достал из рюкзака кухонный нож и ударил в спину своего сверстника.

Подозреваемый был задержан, доставлен в отдел полиции и допрошен. Органами ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Добавим, что за январь-ноябрь 2020 года в Петербурге задержано за преступления 384 несовершеннолетних, что на 5,5% больше, чем за тот же период 2019 года.