пос. Мама, Иркутская область, , 08:37 — REGNUM В Мамском городском поселении (Мамско-Чуйский район Иркутской области), где в лютый мороз произошло аварийное отключение электроснабжение, сняли режим ЧС. Как сообщает сегодня, 31 декабря, пресс-служба областного правительства, в настоящее время работы по замене радиаторов в трех квартирах в жилом доме по улице Горная, 14 продолжаются. Здесь проживают три человека, детей среди них нет.

Также электроснабжение восстанавливают в поселке Полинчет Тайшетского района. Там тоже произошло аварийное отключение на линии ВЛ-10 кВ (Тамтачет-Полинчет-Кондратьево). Районной администрацией принято решение о замене трансформатора на новый. Его доставят автомобильным транспортом из поселка Новобирюсинский. Планируемое время окончания работ — 17.00 по местному времени 31 декабря.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Мамско-Чуйском районе Иркутской области, когда температура воздуха опустилась ниже 30 °C, произошло аварийное отключение воздушной линии 35 кВ на участке Мусковит — Мама. Без электроснабжения остались жители поселков Мама и Колотовка (около трёх тысяч человек).

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В связи с аномально низкими температурами воздуха (до — 46 °C), власти Приангарья вели особый противопожарный режим, он будет действовать до 11 января 2021 года. На постоянном контроле министерства жилищной политики, энергетики и транспорта находятся формирование запасов топлива по шести муниципалитетах: городах Байкальск, Вихоревка, Киренск, поселках Усть-Орда, Лесогорск и Железнодорожный Усть-Илимского района.

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