Иркутск, , 08:26 — REGNUM Прохождение отопительного сезона власти Иркутской области обсудили в ходе видеоконференции, которую провёл губернатор региона Игорь Кобзев. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

В связи с морозами на постоянном контроле министерства жилищной политики, энергетики и транспорта находятся формирование запасов топлива по шести муниципалитетах: городах Байкальск, Вихоревка, Киренск, поселках Усть-Орда, Лесогорск и Железнодорожный Усть-Илимского района.

«Учитывая наступление сильных морозов со среднесуточными температурами ниже климатической нормы, а также предстоящие праздничные и выходные дни, наша задача обеспечить стопроцентную готовность территорий к бесперебойному функционированию объектов ЖКХ и социальной сферы», — сказал губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жителей Приангарья ждёт аномально морозная новогодняя ночь: температура воздуха в Иркутске опустится ниже — 35 °C. Сильные морозы с минимальными температурами воздуха до — 46 °C ожидаются на всей территории Приангарья.

Власти Приангарья вели особый противопожарный режим, он будет действовать до 11 января 2021 года.

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