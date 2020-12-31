Рига, , 08:34 — REGNUM В результате взрыва, который в ночь на 31 декабря произошёл в трёхэтажном жилом доме в рижском районе Агенскалнс, один человек погиб и шестеро были госпитализированы с ранениями. Об этом Государственная пожарно-спасательная служба Латвии сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«В 06:10 пожарные и спасатели продолжают работу на месте происшествия. Актуальная информация: из здания эвакуированы пять человек, спасены три человека, получившие ранения. Всего в результате инцидента пострадали шесть человек, один погиб», — говорится в сообщении.

Погибший житель был обнаружен под завалами обрушившихся конструкций дома.

Отмечается, что жильцы дома, оставшиеся без крова, отказались от возможности остановиться в гостиницах, в связи с чем были доставлены к родственникам. В полиции обещали в случае возникновения необходимости обеспечить их проживание в гостиницах.

О причинах произошедшего пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва, который в ночь на 31 декабря произошёл в трёхэтажном жилом доме в рижском районе Агенскалнс, пострадал один человек.

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