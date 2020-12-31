Чита, , 08:05 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 31 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 27 480 человек, причём 241 из них добавился только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 505 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 101 (+12 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 50 (минус четверо за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 25 249 пациентов (+351 за сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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