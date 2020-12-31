Иркутск, , 07:49 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1337 человек, причём 13 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 31 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 40 785 человек (+266 за сутки).

Госпитализированы 2683 пациента (-161 за сутки). Выздоровели 35 808 пациентов (+281 за сутки). Ещё 187 жителей Приангарья с коронавирусом (+2 за сутки) скончались не от COVID-19.

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