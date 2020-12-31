Петропавловск-Камчатский, , 07:41 — REGNUM Пожар произошел в хозяйственной постройке в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в поселке Термальном. Огнем была охвачена площадь 32 квадратных метра. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. От возгорания на здании пострадала крыша на площади десять квадратных метров. Причина пожара неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря пожар произошел в бесхозном здании на Сахалине. Общая площадь возгорания оценивалась в 80 квадратных метров. Пожар был потушен, пострадавших не было.