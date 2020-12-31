Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Более 500 доз американской вакцины против коронавирусной инфекции, произведенной компанией Moderna, были испорчены из-за действий сотрудника медцентра в штате Милуоки, сообщает пресс-служба сети Aurora Health Care, где произошел инцидент.

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Сообщается, что один из сотрудников вынул препарат из холодильника, где соблюдался специальный температурный режим, и не вернул вакцину вовремя. В результате его действий 500 доз оказались испорченными. В центре считают, что ошибка была сделана непреднамеренно. Тем не менее сотрудника, допустившего порчу препарата, уволили.

Как сообщало ИА REGNUM, к 31 декабря в США выявили более 19,5 млн зараженных коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали более 338 тыс. человек.

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