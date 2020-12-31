Корсаков, Сахалинская область, , 06:56 — REGNUM Спасатели потушили пожар в легковом автомобиле в городе Корсакове Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что автомобиль загорелся у дома № 23 в Гвардейском переулке. Спасатели прибыли на место происшествия спустя четыре минуты. К тому времени уже горела кабина на общей площади 4 квадратных метра. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Салехарде горели три автомобиля. На тушение пожара ушло 10 минут. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Ямала с утра горели три автомобиля