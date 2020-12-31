Углегорск, Сахалинская область, , 07:18 — REGNUM В Сахалинской области специалисты «Сахалинэнерго» за один час восстановили подачу электроэнергии для 21 тысячи жителей Углегорского района. Об этом губернатор Валерий Лимаренко 31 декабря написал в своём Telegram-канале.

Авария, произошедшая из-за обледенения линии электропередачи, оставила без электроснабжения сразу все населённые пункты района. По словам Лимаренко, он взял ситуацию на особый контроль, а «областные и районные власти находились в тесном взаимодействии с бригадами энергетиков», которые были оперативно направлены на место аварии.

«Благодаря общим слаженным действиям проблему удалось устранить в течение часа», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко высказал официальную версию случившейся аварии, когда без электричества осталась часть центра города, районы 6-ой колонии и Жилкооперации, посёлки Мишиха и Голубовский, а также ОФ «Анжерская» и ОАО «Каскад-Энерго», которое обеспечивает теплом практически половину жилфонда города.

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