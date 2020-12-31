Стокгольм, , 06:43 — REGNUM В Швеции подтвердили еще четыре случая заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба шведского агентства по здравоохранению.

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«Мы ожидали, что будут и новые случаи заражения этим типом вируса», — заявил эпидемиолог Андерс Тегнелл.

Напомним, для предотвращения распространения нового штамма коронавируса в Швеции с 21 декабря введен запрет на въезд из Великобритании. Исключение составляют шведские граждане, возвращающиеся на родину. С 1 января для всех иностранцев будет обязательным предъявление отрицательного результата теста на COVID-19 при въезде в Швецию.