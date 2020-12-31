Южно-Сахалинск, , 06:26 — REGNUM Пожар произошел в бесхозном строении в Смирныховском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в здании № 27 по улице Транспортной в селе Онор. Спасатели прибыли на место происшествия спустя минуту после поступления вызова. К этому времени огнем уже была охвачена площадь в 80 квадратных метров.

Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря пожар произошел в поселке Агинское Красноярского края — горел частный жилой дом. В результате пожара погибли четыре человека.