Южно-Сахалинск, 31 декабря 2020, 06:26 — REGNUM Пожар произошел в бесхозном строении в Смирныховском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
По данным ведомства, возгорание произошло в здании № 27 по улице Транспортной в селе Онор. Спасатели прибыли на место происшествия спустя минуту после поступления вызова. К этому времени огнем уже была охвачена площадь в 80 квадратных метров.
Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря пожар произошел в поселке Агинское Красноярского края — горел частный жилой дом. В результате пожара погибли четыре человека.