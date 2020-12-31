Штат Калифорния, США, , 05:27 — REGNUM Отбывающий пожизненное заключение в тюрьме штата Калифорния Сэмюел Литтл умер в возрасте 80 лет. Об этом 30 декабря сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на пенитенциарное управление штата.

Литтл был осужден на пожизненное заключение за три убийства. В частных интервью он признавался, что причастен по меньшей мере к 90 расправам, но по разным причинам не был осужден за них.

В тюрьме сообщили, что маньяк имел проблемы с сердцем, болел диабетом, в его смерти ничего подозрительного не обнаружили.

Преступления Литтл совершал в период с 1970 по 2005 год, однако поймать его удалось только в 2012 году за незаконный оборот наркотиков.

Тогда полицейские взяли образцы его ДНК и выяснили, что такие следы были найдены на телах трех девушек, которых убили в Лос-Анджелесе с 1987 по 1989 год. Жертвы были избиты, изнасилованы и задушены.

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