Красноярск, , 04:41 — REGNUM Пожар произошел в частном жилом доме в поселке Агинское Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание в жилом доме на улице Садовой произошло в ночь на 31 декабря. Пожар был ликвидирован, на месте происшествия были обнаружены тела четырех погибших. В настоящее время причина возгорания выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря пожар произошел в бревенчатом доме в селе Аксаитово в Башкирии. В результате возгорания погиб один человек.

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