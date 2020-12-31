Рига, , 04:37 — REGNUM В результате взрыва, который в ночь на 31 декабря произошёл в трёхэтажном жилом доме в рижском районе Агенскалнс, пострадал один человек. Об этом Государственная пожарно-спасательная служба Латвии сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«В 01:22 поступил звонок из Риги, Агенскалнса, где, по предварительной информации, произошёл взрыв в жилом доме. На месте происшествия частично обрушилось трёхэтажное здание, в котором горят 2-й и 3-й этажи и конструкция крыши. В настоящее время имеются сообщения об одном пострадавшем и пяти эвакуированных», — говорится в сообщении ведомства.

По уточнённой информации, в разрушенной части здания люди не были обнаружены. Уцелевшей части здания пожар не угрожает. На месте произошедшего продолжают работать 40 спасателей и 11 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии при взрыве газа пострадал один человек.

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